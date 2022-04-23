За месяц с начала спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине более 860 военнослужащих покинули украинскую Национальную гвардию и стали дезертирами, сообщает Минобороны РФ.
"Только по состоянию на 29 марта 2022 года более 860 военнослужащих нацгвардии Украины отказались выполнять преступные приказы своего командования и самовольно покинули свои воинские части", — отметили в оборонном ведомстве РФ.
Ранее сенатор от Крыма Ольга Ковитиди рассказала, что в армии Украины растёт количество дезертиров. Украинские военные покидают позиции, поскольку не хотят погибать за интересы киевского режима, подчеркнула член Совета Федерации.
Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов объяснил, почему в начале специальной военной операции (СВО) погибло свыше тысячи военных РФ.