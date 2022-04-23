Минобороны РФ насчитало почти 700 дезертиров, сбежавших из нацгвардии Украины

За месяц с начала спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине более 860 военнослужащих покинули украинскую Национальную гвардию и стали дезертирами, сообщает Минобороны РФ.

"Только по состоянию на 29 марта 2022 года более 860 военнослужащих нацгвардии Украины отказались выполнять преступные приказы своего командования и самовольно покинули свои воинские части", — отметили в оборонном ведомстве РФ.

Ранее сенатор от Крыма Ольга Ковитиди рассказала, что в армии Украины растёт количество дезертиров. Украинские военные покидают позиции, поскольку не хотят погибать за интересы киевского режима, подчеркнула член Совета Федерации.