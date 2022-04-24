"Калибры" ВКС РФ красиво и точно уничтожают поставки вооружения НАТО

Только что доставленное на Украину западное оружие было уничтожено. Сообщается, что логистическим центром был Львов, именно туда стягивалась боевая техника. ВКС России двойным точным ударом крылатых ракет ликвидировали склад.

Военкоры "Русской весны" показали эффектные кадры работы "Калибров", которые не смогли перехватить украинские средства противовоздушной обороны. Министерство иностранных дел России ранее сделало заявление, что вся западная техника, поставленная Украине в качестве помощи в спецоперации и находящаяся на территории страны, является законной целью для ВС РФ.