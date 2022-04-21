Баширов: ВС РФ будут сбивать самолёты США и НАТО на Украине

Министерство иностранных дел РФ заявило, что военная техника Соединенных Штатов Америки и Североатлантического альянса, появившаяся на Украине, является законной целью.

"Москва вправе считать законной целью транспорт США и НАТО с оружием, если он следует по украинской территории, говорим об этом прямо", — сказал Сергей Кошелев, замглавы департамента МИД.

Политолог Марат Баширов же, комментируя данное заявление ведомства, сообщает: если транспортник США вошёл в украинское воздушное пространство, то его можно смело сбивать. Тоже самое касается и железнодорожных перевозок.