Министерство иностранных дел РФ заявило, что военная техника Соединенных Штатов Америки и Североатлантического альянса, появившаяся на Украине, является законной целью.
"Москва вправе считать законной целью транспорт США и НАТО с оружием, если он следует по украинской территории, говорим об этом прямо", — сказал Сергей Кошелев, замглавы департамента МИД.
Политолог Марат Баширов же, комментируя данное заявление ведомства, сообщает: если транспортник США вошёл в украинское воздушное пространство, то его можно смело сбивать. Тоже самое касается и железнодорожных перевозок.
Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".
Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".