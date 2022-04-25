Стрельба под Херсоном: народ боится возвращения украинских карателей

Глава украинского предприятия "Агросоюз" Альберт Черепаха заявил, что в освобождённом ВС РФ Геническом районе его сельхозферму разграбили — вывезли технику и посевной материал.

Он — один из сочувствовавших укронацистам. Многие села в Херсонской области когда-то заселяли выходцами из Западной Украины, а после освобождения от бандеровцев немалая часть фермеров, а также глав сельских советов, бежали. На инцидент с Черепахой местное население смотрит с пониманием того, что ярых "патриотов" Незалежной, кто выступает против РФ, будут наказывать.

Полиция, СБУ, прокуратура тоже убежали и разбираться с "текучкой" — кражами и грабежами — сейчас некому, пишет "ПолитНавигатор".

Что же касается оставшихся фермеров, то и здесь всё непросто из-за боевых действий на границах области. Провокаторы распространяют слухи о возвращении украинской армии и угрожают репрессиями тем, кто сотрудничает с Россией.

Поэтому в Херсонском районе многие фермеры боятся и не засевают поля — нет понимания, кто этот урожай будет собирать.

Но работать с российским Крымом не запрещают, из Херсона туда можно выехать с гуманитарным конвоем и охраной ВС РФ для закупки продуктов или для их реализации. Все, кто хочет осуществлять работу в сотрудничестве с Крымом, может это сделать.