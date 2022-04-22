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Автор Дмитрий Плотников

Кнутов рассказал о тактике российской армии на Украине: "Откусываем по кусочку"

Силовые структуры

Наступление российских войск и сил ДНР основывается на сирийской тактике, когда бойцы освобождают территорию Украины небольшими участками.

Кнутов рассказал о тактике российской армии на Украине: "Откусываем по кусочку"

Об этом рассказывает директор Музея войск ПВО, военный эксперт Юрий Кнутов.

Ранее исполняющий обязанности командующего войсками ЦВО Рустам Миннекаев сообщил, что задачей армии России во второй фазе специальной операции является установление полного контроля не только над территорией Донбасса, но и над югом Украины в целом.

"Наше наступление идёт по всей линии фронта. Оно не такое быстрое, как многим бы хотелось, но оно основывается на сирийской тактике, когда мы откусываем какой-то кусок укреплений, перемалываем его и движемся дальше. При этом мы обеспечиваем максимальную сохранность техники и личного состава", — говорит в интервью "Украина.ру" Кнутов, комментируя заявление Миннекаева.

Эксперт добавил, что РФ поражает технику бандеровцев при помощи артиллерии и высокоточного оружия.

В пятницу, 22 апреля, ВС РФ обстреляли более тысячи целей, это очень мощный удар по боевикам. Сейчас мы ведём преимущественно дистанционную войну, заключил Кнутов.

Автор: Дмитрий Плотников, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Александр Артамонов
Темы юрий кнутов
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