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Автор Петр Ермилин

Аналитик Рожин: для ВС России опасны не "Байрактары", а БПЛА-разведчики

Силовые структуры

Разведывательные беспилотные летательные аппараты наводят удары украинской артиллерии по позициям российских силовиков. И именно БПЛА, а не "Байрактары" представляют наибольшую опасность, считает эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Аналитик Рожин: для ВС России опасны не "Байрактары", а БПЛА-разведчики

Он отметил, что у Украины, конечно, имеются отдельные успехи по уничтожению какой-то техники. Однако на примере Ливии видно, что при условии работы более-менее современного ПВО, все "Байрактары" можно нормально сбивать, подчеркнул военный аналитик.

По его словам, Россия сбивает много БПЛА (в основном "Панцирями" и "Торами"). Подтверждением тому являются постоянные обращения Киева к Турции с просьбой прислать всё новые партии беспилотников. Сейчас они запросили третью партию, объясняя это тем, что две первые уже вышли из строя.

По мнению Рожина, украинская пропаганда активно сообщала бы об успехах с применением беспилотников, если бы они действительно работали эффективно. Однако за прошедшее время спецоперации им пока особенно показать нечего, заключил собеседник издания Украина.ру.

Автор: Петр Ермилин, Куратор: Александр Артамонов
Темы турция россия украина
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