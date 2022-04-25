Югоосетинский спецназ на Украине рассказал, как они уничтожили целую бригаду ВСУ и их технику.
Военные показали разбитую украинскую технику и тела военных. На кадрах бойцы на русском и осетинском языках рассказывают и показывают результаты своей работы. Видео было опубликовано в Telegram-канале "КОМИТКТЧИКИ Z".
"Думали нас артиллерией взять, но не тут-то было. Вот так вот мы их и вздёрнули. В пешем бою они нам не ровня", — заявил один из членов спецназа.
Спецназовец рассказал, что им тоже немного не повезло. Украинские военные пробили колеса их автомобиля. Утверждается, что среди погибших есть офицер ВСУ.
Британская Guardian опубликовала результаты экспертизы тел, найденных на улицах в украинских городах Буча и Ирпень.