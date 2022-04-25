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Автор Юлиана Смирнова

Югоосетинский спецназ уничтожил бригаду ВСУ с техникой

Силовые структуры

Югоосетинский спецназ на Украине рассказал, как они уничтожили целую бригаду ВСУ и их технику.

Военные показали разбитую украинскую технику и тела военных. На кадрах бойцы на русском и осетинском языках рассказывают и показывают результаты своей работы. Видео было опубликовано в Telegram-канале "КОМИТКТЧИКИ Z".

"Думали нас артиллерией взять, но не тут-то было. Вот так вот мы их и вздёрнули. В пешем бою они нам не ровня", — заявил один из членов спецназа.

Спецназовец рассказал, что им тоже немного не повезло. Украинские военные пробили колеса их автомобиля. Утверждается, что среди погибших есть офицер ВСУ.

Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Александр Артамонов
украина
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