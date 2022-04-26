СВР Украины фабриковала "нарушения" минских соглашений ЛДНР для доклада Западу

Спецслужбы Украины фабриковали якобы нарушения минских соглашений со стороны ЛНР и ДНР, чтобы дезинформировать западных лидеров.

Так, например, СВР ссылались в своих докладах на несуществующие ролики в соцсетях.

"Сфабрикованные документы использовались затем для дискредитации республик Донбасса в глазах Запада, для обоснования украинских докладов мониторинговой миссии ОБСЕ", — сказал сотрудник российских силовых структур", — пишет РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Как подчеркнуло агентство, соответствующие документы передали российским силовикам в украинских спецслужбах. Все файлы маркированы грифом "Секретно".

Так, в документах попались и приказы украинского командования, в которых ставится задача дискредитировать военных ЛДНР и при этом, "сформировать доказательства".