Спецслужбы Украины фабриковали якобы нарушения минских соглашений со стороны ЛНР и ДНР, чтобы дезинформировать западных лидеров.
Так, например, СВР ссылались в своих докладах на несуществующие ролики в соцсетях.
"Сфабрикованные документы использовались затем для дискредитации республик Донбасса в глазах Запада, для обоснования украинских докладов мониторинговой миссии ОБСЕ", — сказал сотрудник российских силовых структур", — пишет РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
Как подчеркнуло агентство, соответствующие документы передали российским силовикам в украинских спецслужбах. Все файлы маркированы грифом "Секретно".
Так, в документах попались и приказы украинского командования, в которых ставится задача дискредитировать военных ЛДНР и при этом, "сформировать доказательства".
"Нацелить официальные и оперативные возможности вашего подразделения на получение документально подтверждённой информации о нарушении сепаратистами т. н. "ДНР" и "ЛНР" минских договорённостей об отводе тяжёлого вооружения, в том числе артиллерии", — приводит выдержку агентство из приказа начальника второго управления пятого департамента Службы внешней разведки Украины от 6 марта 2015 года.
Британская Guardian опубликовала результаты экспертизы тел, найденных на улицах в украинских городах Буча и Ирпень.