Путин: сомнений нет – цели спецоперации будут достигнуты

Президент России Владимир Путин заявил, что нет сомнений в том, что цели спецоперации РФ на Украине будут достигнуты, и ещё раз напомнил: РФ должна была пойти на этот шаг, чтобы защитить мирных жителей Донбасса.

Во вторник, 12 апреля, президент России вместе с белорусским лидером Александром Лукашенко посетил космодром Восточный. На встрече работники комплекса пожелали, чтобы задачи спецоперации на Украине были выполнены.

"Так и будет. Нет никаких сомнений… Цель главная — помощь людям на Донбассе. Народу республик Донбасса, которые мы признали. Вынуждены были это сделать, просто потому что, к сожалению, киевские власти, которые подталкивались с Запада, отказались выполнять минские соглашения", — передаёт РИА Новости ответ Путина.

Ранее доктор философских наук Леонид Крутаков высказался, что результат военной специальной операции на Украине невозможен без взятия Киева и смены администрации. По его мнению, облегчения и послабления ситуации, если остановится на Донбассе и Луганске, в отношении России не будет.

По приказу президента РФ 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.