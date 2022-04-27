Представитель ДНР Приходько: с частью пленных бойцов ВСУ можно вести диалог

С некоторыми из пленных украинских военных можно конструктивно разговаривать, а некоторые, даже теряя сознание, кричат "Слава Украине". Об этом рассказал и. о. главы администрации населённого пункта Горловка Иван Приходько.

Представитель администрации добавил, что в его городе достаточно мало пленных украинских военнослужащих.

"Я сталкивался с пленными, разговаривал с ними. С некоторыми можно разговаривать, некоторые лёжа в кровати в полубессознательном состоянии кричат "Слава Украине", и такие существуют. Но у нас достаточно мало пленных, потому что та территория, где сейчас идут бои за освобождение — это своя комендатура, они к нам не попадают", — рассказал Приходько, слова которого приводит SM-News.

И. о. главы администрации добавил, что Горловка в ближайшее время ожидает прибытия большого количества беженцев из Мариуполя, и близлежащих к нему населённых пунктов: Константиновки, Краматорска, Артёмовска, Трушковки, Часов Яра, которых местных властям нужно будет встречать, фильтровать и размещать.