Взятые в плен боевики на "Азовстали": остальные скрываются на подземных этажах

Бойцы российского спецназа взяли в плен несколько радикалов, которые скрывались на территории металлургического комбината "Азовсталь". В ходе предварительного допроса украинцы раскрыли местонахождение других подразделений нацбата "Азов"* и описали их тактику ведения боя.

Один из боевиков заявил, что украинская группировка на территории завода работает отрядами. Формирования делятся на группы по 20-30 человек, большая часть которых состоит из националистов.

Боевики скрываются на подземных этажах, где есть запас технической воды, также там установлены трёхъярусные нары. В ходе допроса будут выясняться более конкретные данные о местах размещения радикалов, передаёт "Военное обозрение".

*Украинский националистический полк, признанный экстремистской организацией и запрещённый на территории Российской Федерации.