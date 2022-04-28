Правительство Швеции отказалось проводить референдум о членстве в НАТО

Глава правительства Швеции Магдалена Андерссон и руководитель МИД Анн Линде сообщили, что власти страны не поддерживают проведение референдума о вступлении в альянс НАТО.

По словам политиков, данная идея поляризует общество. Также министр внешнеполитического ведомства назвала данный референдум удобной средой для людей, которые пытаются вбрасывать фейки.

"Присутствует много сведений, касающихся госбезопасности и находящихся под грифом секретности. То есть существует ряд тем, которые нереально обсуждать. Есть важные факты, которые невозможно представить", — подчеркнула премьер-министр в ходе пресс-конференции.

Ранее в The National Interest оценили российскую крылатую ракету "Калибр". По словам военного эксперта Криса Осборна, это оружие будет угрожать военно-политическому блоку НАТО долгие годы.