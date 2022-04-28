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Автор Петр Ермилин

Картаполов: Генштаб ВС РФ планирует уничтожать поставки оружия НАТО на Украину

Силовые структуры

В рамках спецоперации ВС РФ на Украине российская армия намерена уничтожать не только объекты военной инфраструктуры, но и маршруты поставки западного вооружения на территорию Украины, в том числе ж/д пути и автодороги.

Картаполов: Генштаб ВС РФ планирует уничтожать поставки оружия НАТО на Украину

По мнению главы комитета по обороне Госдумы, генерала-полковника Андрея Картаполова, США и НАТО тестируют эффективность своего вооружения на российских войсках, превратив Украину в свой полигон. Он заявил, что Генштаб РФ намерен пресечь переброску западного вооружения на территорию проведения спецоперации, а также продолжить уничтожение запасов оружия.

"Российский Генштаб отрабатывает нанесение ударов по скоплениям этих резервов, по местам нахождения запасов, которые поступают, и самое главное — по маршрутам их доставки", — передает ИА SM-News сообщение генерала-полковника.

Автор: Петр Ермилин, Куратор: Александр Артамонов
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