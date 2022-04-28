NI: "Калибры" будут представлять угрозу НАТО еще долгие годы

Россия модернизирует крылатую ракету "Калибр" корабельного и подводного базирования. Ракета может быть запущена с военного самолёта, корабля или субмарины.

Военный аналитик Крис Осборн прокомментировал модернизацию ракеты и сравнил "Калибр" с американским "Томагавком", который находится на вооружении Военно-морских сил США. Эксперт отмечает, что американские крылатые ракеты оснащены двусторонним каналом передачи данных для обмена информации о целях. Также американский "Томагавк" способен корректировать курс в полёте в случае необходимости.