Кадыров готовит подкрепление на Украину

Глава Чечни Рамзан Кадыров проинформировал о том, что на Украину прибудет очередная группа добровольцев, в которую вошли представители разных российских регионов.

"Очередной контингент добровольцев выехал в зону проведения специальной военной операции на Украине. Сотни отважных воинов из разных уголков нашей необъятной страны решили стать частью освободительной армии России", — сообщил Кадыров.

По словам главы Чечни, добровольцы сейчас получают необходимые боевые навыки в Российском университете спецназа в Гудермесе. Будущие военнослужащие тренируются вести бой в лесу, а также набираются опыта в тактической стрельбе.

Кадыров отметил, что молодёжь проходит подготовку у лучших военных специалистов Чечни.