Глава Чечни Рамзан Кадыров проинформировал о том, что на Украину прибудет очередная группа добровольцев, в которую вошли представители разных российских регионов.
"Очередной контингент добровольцев выехал в зону проведения специальной военной операции на Украине. Сотни отважных воинов из разных уголков нашей необъятной страны решили стать частью освободительной армии России", — сообщил Кадыров.
По словам главы Чечни, добровольцы сейчас получают необходимые боевые навыки в Российском университете спецназа в Гудермесе. Будущие военнослужащие тренируются вести бой в лесу, а также набираются опыта в тактической стрельбе.
Кадыров отметил, что молодёжь проходит подготовку у лучших военных специалистов Чечни.
"Такой оперативный подход позволяет добровольцам в кратчайшие сроки приступить к выполнению боевых задач", — заключил Кадыров.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Польша при поддержке США готовит планы по установлению контроля Варшавы над частью Украины.