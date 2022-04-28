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Автор Светлана Нерадовская

Кадыров готовит подкрепление на Украину

Силовые структуры

Глава Чечни Рамзан Кадыров проинформировал о том, что на Украину прибудет очередная группа добровольцев, в которую вошли представители разных российских регионов.

Кадыров готовит подкрепление на Украину

"Очередной контингент добровольцев выехал в зону проведения специальной военной операции на Украине. Сотни отважных воинов из разных уголков нашей необъятной страны решили стать частью освободительной армии России", — сообщил Кадыров.

По словам главы Чечни, добровольцы сейчас получают необходимые боевые навыки в Российском университете спецназа в Гудермесе. Будущие военнослужащие тренируются вести бой в лесу, а также набираются опыта в тактической стрельбе.

Кадыров отметил, что молодёжь проходит подготовку у лучших военных специалистов Чечни.

"Такой оперативный подход позволяет добровольцам в кратчайшие сроки приступить к выполнению боевых задач", — заключил Кадыров.

Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Александр Артамонов
Темы чечня украина рамзан кадыров
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