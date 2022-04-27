Кадыров: чеченские бойцы вошли во вкус в ходе спецоперации и ждут новых задач

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чеченские бойцы демонстрируют "превосходную эффективность" в ходе спецоперации по демилитаризации Украины.

По его словам, военные хорошо проявили себя при освобождении Мариуполя, Рубежного и других населённых пунктов Украины. Кадыров также отметил, что депутат Госдумы Адам Делимханов, осуществляющий координацию между подразделениями, доложил ему о высоком уровне подготовки бойцов.

"Чеченские бойцы уже вошли во вкус и ждут всё новых задач от командования для их оперативного решения. Это неудивительно, ведь каждый из них осознаёт, что он на правой стороне", — отметил руководитель Чеченской республики.

Он убеждён: после завершения спецоперации весь украинский народ будет благодарить президента РФ Владимира Путина и российскую армию за освобождение от националистов.

Ранее Кадыров сообщил о полном освобождении Мариуполя со стороны завода "Азовсталь".