Бальбек: нужно вывести пленных пособников нацистов на парад в Севастополе

Крымский политический эксперт Руслан Бальбек заявил, что на параде 9 мая в честь Дня Победы нужно провести колонну украинских военнопленных.

По его словам, это необходимо, чтобы показать, от чьих рук пострадали народы Украины и России.

"Жители Крыма вживую посмотрят на тех, кто ещё недавно хвастался водрузить украинский флаг на полуострове, на тех, кто стрелял по мирным городам Донбасса, на тех, кто охранял дамбу, перекрывающую воду в Крым. А заодно и эти пособники нацистского режима посмотрят на людей, которых они ненавидели с 2014 года", — пояснил Бальбек РИА Новости.

Политолог подчеркнул, что все боевики, так или иначе являются пособниками "киевского нацистского режима" и должны прочувствовать "на своей шкуре", что такое гуманизм.

"Разместить" украинских военнопленных Бальбек предложил в хвосте основной колонны.