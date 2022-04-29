Путин отказался считать эвакуацию с "Азовстали" темой для переговоров с Киевом

Президент Владимир Путин твёрд и непреклонен в своих позициях и не видит эвакуацию боевиков с подземных бункеров металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе как тему для переговоров с Киевом.

Об этом накануне, 28 апреля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Путин ясно сказал, что гражданские лица могут выйти с "Азовстали", а военные — сложить оружие, это не тема для переговоров", — сказал глава пресс-службы российского президента.

Кстати, это ясный и чёткий ответ президенту Украины Зеленскому, который заявил, что "Киев готов к немедленным переговорам по эвакуации людей с завода "Азовсталь".

Также 28 апреля после встречи украинского президента с генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила о начале планирования операции по эвакуации мирного населения с территории комбината.

В офисе генсека ООН уже информировали, что Путин "в принципе согласен" на эвакуацию гражданских лиц с "Азовстали" с привлечением сотрудников МККК и ООН.