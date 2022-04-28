"Азов"* сообщил, что на "Азовстали" обвалился госпиталь с ранеными

В бункере металлургического комбината "Азовсталь" якобы обвалился госпиталь с ранеными.

Об этом рассказывают боевики полка "Азов"*. Националисты сообщают, что "среди уже раненых военных есть погибшие, заново раненые и контуженные".

Укронацисты сетуют, что из-за атаки русских часть помещения рухнула. Уточняется, что обвалилась операционная и теперь бандеровцы не смогут хоть как-то "латать" своих боевиков, чтобы сохранить их для плена и для суда.

Националисты вдруг вспомнили про Женевскую конвенцию, которая гласит, что "оказывается" запрещено наносить удары по медицинским учреждениям.

Однако никто точно не знает, где у нацистов госпиталь в бункере. А во-вторых, российская армия соблюдает конвенцию и давно говорит, что гарантирует безопасность и медпомощь сдавшимся боевикам. Но "азовцы"* сами отказываются от капитуляции.

Ну, а в-третьих — заложники на меткомбинате — это уже нарушение всё той же Женевской конвенции, а также всех мыслимых и немыслимых норм международного права. А всё произошедшее на заводе "Азовсталь" — это выбор самих нациков.

* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.