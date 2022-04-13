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Автор Александр Артамонов

Провокация в Краматорске: военный эксперт доказал невиновность России

Силовые структуры » Министерство обороны

Удар украинской ракетой "Точка-У" по мирным жителям Краматорска на Западе упорно приписывают Российским вооружённым силам и "Искандеру-М". Военный обозреватель Pravda.Ru Александр Артамонов разоблачает этот фейк и подробно разбирает факты, которые доказывают невиновность России и цинизм украинских нацистов.

Провокация в Краматорске: военный эксперт доказал невиновность России

Аргументы и факты

— По мере того как мы приближаемся к неизбежному для киевской хунты концу, манёвры этих нелюдей становятся всё более изощрёнными. Они переплюнули гитлеровцев, когда устроили провокацию с "Точкой-У" — ракетой, раскрывшей свою кассетную боевую часть над скоплением гражданских лиц (в том числе детей) в Краматорске 8 апреля. Давайте посмотрим, что конкретно было и в чём аргументация западных защитников преступников и нашей "пятой колонны", а также что такое "Точка-У" относительно ракеты "Искандер-М", которая состоит на вооружении у российской армии.

Ракета, которая упала на Краматорск, была запущена с расстояния 50 км с юго-запада. Расстояние и время пуска чётко идентифицируется при помощи:

  • радиолокационных станций,
  • самолетов ДРЛОиУ (дальнего радиолокационного обнаружения и управления),
  • спутниковых данных.

Ракета летела по баллистической траектории — этим она полностью отлична от полёта "Искандера-М". Ракета была парной. И ракеты "Точка-У" запускаются парой, чтобы увеличить поражающий эффект. То есть ясно, что речь идёт именно о "Точке-У" серии 9М79М. У неё "сотовые" рули управления (с "сотами"), то есть дырчатые рули, при помощи которых осуществляется маневрирование ракеты. У "Искандера-М" выход на нужную цель осуществляется при помощи силовых установок, отсюда его высокоточность. Однако на обломке хвостовой части ракеты присутствуют "сотовые" рули. Икс-образное оперение ракеты также показывает, что мы имеем дело с "Точкой-У", а не с "Искандером", у которого подобного оперения нет. Кроме того, по расположению упавшей хвостовой части видно, что пуск был произведён не с востока, а с запада. Это Доброполье.

Краматорск не является стратегическим объектом, а предварительно в месте, где раскрылась кассетная боевая часть ракеты, были специально собраны люди (якобы для эвакуации).

Что скрывает Запад

— Другие факты хорошо проанализировали обозреватели "Русдозора" (rusdozor.ru). Западники упорно пытались не фотографировать маркировку ракеты. Её модификация относится к той же серии, что и ракеты, упавшие на Донецк и Луганск до этого. Её личная маркировка — индивидуальный идентификационный номер — Ш 91579. Ракеты, которые падали на ДНР и ЛНР, имеют схожие маркировки: 915622, 915565 и т. д. В Бердянске и Мелитополе падали ракеты той же серии:

  • 6915611,
  • 6915516.

Эти ракеты были произведены в Советском Союзе и сняты с вооружения российской армии с начала "нулевых". "Точка-У" может нести весьма крупный боезаряд до 400 кг и в тротиловом эквиваленте, и в фугасно-осколочной части, даже ядерную боеголовку.

Тем более страшно, что в Донбассе подобные ракеты применялись около 50 раз.

Поэтому киевская фашистская хунта уже утратила чувство реальности: ну, саданули по населению в Краматорске, не страшно.

Теперь о фейке. В Сети есть видео пуска этих ракет, непонятно, кем и как сделанное. Видно, что взлетают парно две ракеты. Ракеты не видно, они сняты на большой высоте. Но разгон машин у двигателей "Точки-У" должен продолжаться 36-40 секунд, а там идут две парных ракеты, но гораздо короче активный участок траектории. Плюс траектория идет по восходящей, а не по баллистической, и наблюдается активное маневрирование. То есть кто-то заснял работу системы "Панцирь-СМ" или "Бук". Это зенитный комплекс противоракетной обороны. Никакого отношения к пуску тяжёлой ракеты, летящей по баллистической траектории, это не имеет. Таковы факты. Их опровергнуть невозможно.

Редактор: Марина Севастьянова, Куратор: Александр Артамонов
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