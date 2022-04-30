Украинские снайперы в боях на мариупольском заводе "Азовсталь" используют американские тепловизоры. Об этом рассказал боец армии Донецкой народной республики Егор.
"Некоторые группы работают издалека, используя тепловизоры. Эти приборы все у них американские", — приводит его слова РИА Новости.
По данным информагентства, боец продемонстрировал один из таких трофейных тепловизоров.
В середине апреля российская армия зачистила Мариуполь от ВСУ, иностранных наёмников и неонацистов. Часть боевиков оказалась заблокирована на металлургическом комбинате "Азовсталь". В настоящее время объект полностью изолирован.
Самыми распространенными странами, куда уехали российские знаменитости, стали Израиль, Испания, Латвия и Эстония.