У украинских снайперов на "Азовстали" нашли американские тепловизоры

Украинские снайперы в боях на мариупольском заводе "Азовсталь" используют американские тепловизоры. Об этом рассказал боец армии Донецкой народной республики Егор.

"Некоторые группы работают издалека, используя тепловизоры. Эти приборы все у них американские", — приводит его слова РИА Новости.

По данным информагентства, боец продемонстрировал один из таких трофейных тепловизоров.

В середине апреля российская армия зачистила Мариуполь от ВСУ, иностранных наёмников и неонацистов. Часть боевиков оказалась заблокирована на металлургическом комбинате "Азовсталь". В настоящее время объект полностью изолирован.