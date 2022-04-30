Политолог Крутаков: Запад не позволит Польше забрать часть Украины

Политический аналитик Леонид Крутаков в интервью Pravda.Ru объяснил, почему Штаты и Евросоюз выступают против намерений Польши вторгнуться на территорию Украины.

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"Они (западные лидеры. — Прим. ред.) не позволят, потому что нужен исторический претендент на земли Малороссии — Крым и Мариуполь. Если этот субъект уничтожить, то он будет навечно закреплён за Россией. Им (политикам. — Прим. ред.) исторически надо его оставить", — сказал специалист.

По его мнению, Запад пытается ослабить Россию. Когда это случится, политики обязательно попытаются захватить чужие земли, заключил эксперт.

Ранее в пресс-бюро СВР заявили, что сообщения директора службы Сергея Нарышкина о планах Польши на Западной Украине основаны на разведданных.

"Заявление относительно планов Вашингтона и Варшавы разместить в западной части Украины польский "миротворческий контингент" является не версией, а разведывательной информацией, полученной из нескольких надёжных источников", — подчеркнули в СВР.

При этом пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин назвал информацию службы фейком. Его распространяют, чтобы ухудшить отношения Киева и Варшавы, отметил представитель власти.