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Автор Евгения Васильева

СВР: Польша и Штаты планируют ввести на Украину "миротворческий контингент"

Силовые структуры

В пресс-бюро СВР России прокомментировали слова директора службы Сергея Нарышкина о намерении Польши "вернуть исторические территории" на Западной Украине. Сообщалось, что подобные планы Варшава обсуждала с Вашингтоном.

"Заявление относительно планов Вашингтона и Варшавы разместить в западной части Украины польский "миротворческий контингент" является не версией, а разведывательной информацией, полученной из нескольких надёжных источников", — написали на официальном сайте СВР.

Ранее пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что сообщения СВР РФ являются дезинформацией. По его словам, фейки распространяют, чтобы навредить партнёрству Варшавы и Киева.

Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Александр Артамонов
сша россия польша украина сергей нарышкин
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