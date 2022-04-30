В Сети появилось видеообращение военнослужащих 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, на котором бойцы обвиняют своё командование в отправке их на бойню и колоссальных потерях под Ямполем.
Обратиться солдаты решили после того, как их обвинили в дезертирстве, но по факту подразделение из двух тысяч военнослужащих было просто уничтожено, а командир ДШВ отдал приказ бойцам идти на танки врукопашную. Солдаты просят помощи.
"Наши командиры завели нас в лес, окапываться, у нас было пару лопат… нас громили — мы даже не успевали штык прицепить. Мы сидели там 5-6 дней и командиры нас бросили. И сейчас делают из нас дезертиров за то, что мы выжили. Там куча трупов лежит до сих пор, в тех ямах. <…> Нас тупо кинули на мясо", — рассказал военный на видео, опубликованным на YouTube-канале "Война и мир".
Самыми распространенными странами, куда уехали российские знаменитости, стали Израиль, Испания, Латвия и Эстония.