Украинские солдаты 79-й ОДШБ обвинили командование ВСУ в отправке их на бойню

В Сети появилось видеообращение военнослужащих 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, на котором бойцы обвиняют своё командование в отправке их на бойню и колоссальных потерях под Ямполем.

Обратиться солдаты решили после того, как их обвинили в дезертирстве, но по факту подразделение из двух тысяч военнослужащих было просто уничтожено, а командир ДШВ отдал приказ бойцам идти на танки врукопашную. Солдаты просят помощи.