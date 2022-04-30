Утром в субботу, 30 апреля из бункеров металлургического комбината "Азовсталь" вышли 25 человек.
И вот вечером, колонна с мирными жителями (среди них 6 детей и все в возрасте младше 14 лет) прибыла в поселок Безыменное в 30 километрах от Мариуполя.
Об этом рассказал эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
На данный момент прибывшие проходят фильтрацию — они проверяются на причастность к боевым действиям на Донбассе. Эвакуированным оказывается вся необходимая медпомощь, предоставлено питание.
Выход из катакомб завода проходил при содействии сотрудников Красного Креста и ООН.
Ранее к президенту Реджепу Тайипу Эрдогану обращался командир морпехов Волына. Он просил турецкого лидера помочь им выйти из меткомбината и добраться до берегов Анталии.
Самыми распространенными странами, куда уехали российские знаменитости, стали Израиль, Испания, Латвия и Эстония.