Эвакуированные с "Азовстали" прибыли в Безыменное и проходят фильтрацию

Утром в субботу, 30 апреля из бункеров металлургического комбината "Азовсталь" вышли 25 человек.

И вот вечером, колонна с мирными жителями (среди них 6 детей и все в возрасте младше 14 лет) прибыла в поселок Безыменное в 30 километрах от Мариуполя.

Об этом рассказал эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

На данный момент прибывшие проходят фильтрацию — они проверяются на причастность к боевым действиям на Донбассе. Эвакуированным оказывается вся необходимая медпомощь, предоставлено питание.

Выход из катакомб завода проходил при содействии сотрудников Красного Креста и ООН.

Ранее к президенту Реджепу Тайипу Эрдогану обращался командир морпехов Волына. Он просил турецкого лидера помочь им выйти из меткомбината и добраться до берегов Анталии.