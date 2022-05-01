Самому известному итальянскому наёмнику на Украине грозит тюрьма на родине. На него заведено уголовное дело за наёмничество.
Иван Лука Вавассори прославился в Италии после серии публикаций о том, что футболист завербовался в «Интернациональный легион Украины». Родившийся в 1992 году молодой человек был усыновлён итальянцами в пятилетнем возрасте. Он выбрал карьеру футболиста, но выступал только за команды низшего дивизиона Италии, а четыре года назад принял решение завязать со спортом.
В марте Вавассори уехал наёмником на Украину, для чего соврал, что получил боевой опыт во Французском легионе. Свои похождения он красочно описывал в социальных сетях, рассказывал подписчикам о ситуации на фронте и освещал планы своей группы.
После боестолкновения с частями российской армии под Мариуполем подразделение итальянца было разгромлено, а его самого эвакуировали в Киев. Мужчина не успокоился и там: во время уличной потасовки он получил ножевое ранение и попал в больницу.
Активное освещение его подвигов в прессе привлекло внимание прокуратуры Милана. Отдел по борьбе с терроризмом начал расследование по факту наемничества, пишет итальянское издание Il Giorno.
Теперь Ивана Луку Вавассори ждёт незавидная судьба. Если ему повезёт уцелеть в боях, он окажется либо в российской, либо в итальянской тюрьме.
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