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Автор Антон Уткин

Прокуратура Милана завела дело на итальянского наёмника, воевавшего на Украине

Силовые структуры

Самому известному итальянскому наёмнику на Украине грозит тюрьма на родине. На него заведено уголовное дело за наёмничество.

Прокуратура Милана завела дело на итальянского наёмника, воевавшего на Украине

Иван Лука Вавассори прославился в Италии после серии публикаций о том, что футболист завербовался в «Интернациональный легион Украины». Родившийся в 1992 году молодой человек был усыновлён итальянцами в пятилетнем возрасте. Он выбрал карьеру футболиста, но выступал только за команды низшего дивизиона Италии, а четыре года назад принял решение завязать со спортом.

В марте Вавассори уехал наёмником на Украину, для чего соврал, что получил боевой опыт во Французском легионе. Свои похождения он красочно описывал в социальных сетях, рассказывал подписчикам о ситуации на фронте и освещал планы своей группы.

После боестолкновения с частями российской армии под Мариуполем подразделение итальянца было разгромлено, а его самого эвакуировали в Киев. Мужчина не успокоился и там: во время уличной потасовки он получил ножевое ранение и попал в больницу.

Активное освещение его подвигов в прессе привлекло внимание прокуратуры Милана. Отдел по борьбе с терроризмом начал расследование по факту наемничества, пишет итальянское издание Il Giorno.

Теперь Ивана Луку Вавассори ждёт незавидная судьба. Если ему повезёт уцелеть в боях, он окажется либо в российской, либо в итальянской тюрьме.

Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
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