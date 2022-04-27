Следком заявил о наёмниках из более чем 50 стран на Украине

В настоящее время на Украине находятся наёмники из более чем 50 стран, сообщили в Следственном комитете России. Их пребывание финансируется Киевом, уточнили в ведомстве.

"На территории Украины сформировано не менее 16 различных вооружённых формирований, в состав которых входят наёмники, прибывшие из более чем 50 стран", — говорится в сообщении СК.

В ведомстве добавили, что иностранные наёмники объединены в отдельный интернациональный легион, который находится на денежном довольствии украинских властей. Российские военные следователи в настоящее время устанавливают личности наёмников для последующего привлечения к уголовной ответственности, отметили в Следственном комитете.