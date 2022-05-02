Дмитрий Киселев в прямом эфире описал сценарий ядерного уничтожения Британии

Гендиректор МИА "Россия сегодня", телеведущий и журналист Дмитрий Киселёв в прямом эфире "Вести Недели" рассказал, как стратегический ракетный комплекс пятого поколения с тяжёлой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой "Сармат" может буквально уничтожить Британию.

На телеканале "Россия 1" ведущий поинтересовался, зачем весьма небольшая островная страна грозит огромной Российской Федерации.

"Зачем грозить ядерным оружием бескрайней России, сидя на, в общем-то, маленьком острове. Этот остров столь мал, что лишь одной ракеты РС-28 "Сармат" достаточно, чтобы его утопить раз и навсегда", — отмечает Киселёв.

Причём всё уже рассчитано, причем самими англичанами. Журналист процитировал издание Daily Mail, которое ранее высказалось о российской ракете, являющейся самой мощной на планете.

"Новое смертельное гиперзвуковое оружие РФ способно обойти противовоздушную оборону Штатов и уничтожить территорию размером с Техас или Англию", — писал британский журналист Daily Mail Уилл Стюарт.

Киселёв добавил, что существует еще один вариант погрузить Великобританию в пучину морей — это беспилотный подводный аппарат, оснащённый ядерной энергоустановкой "Посейдон".

Он подытожил, что поднятая взрывом волна (до 500 метров), пройдя над Британией, превратит то, что от неё останется, в "радиоактивную пустыню".