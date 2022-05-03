CNN: у нацбатов на "Азовстали" заканчивается еда — "Будем ловить птиц"

Один из главарей "Азова"* Святослав Паламар, чей нацбат находится на заводе "Азовсталь", заявил американским журналистам, что если у бойцов закончится продовольствие, они будут "ловить птиц".

Как подчеркнул Паламар в интервью, бойцы "не представляют" сколько времени им придётся пробыть на заводе.

"Я не могу вам точно сказать, сколько осталось и на сколько дней, но уверяю вас, что мы спасаемся — очень страшно без воды и еды, а особенно боеприпасов", — цитирует одного из главарей нацбата CNN. — Если случится худшее, и у нас закончится еда, мы будем ловить птиц".

Как подчеркнул Паламар, якобы нацбаты держат оборону и вся территория завода находится под контролем "Азова"*.

*"Азов" — украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.