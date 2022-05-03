Корнилов: "сафари на русских" повлечёт за собой плачевные последствия для Запада

В конгресс США внесена резолюция, которая в случае принятия предоставляет президенту Джо Байдену право задействовать американскую армию против России. Если на Украине будет применено ядерное, биологическое или химическое оружие, то США ввяжутся в украинский конфликт. На данный момент в рядах ВСУ американцы принимают участие в качестве наёмной силы.

Политический эксперт Владимир Корнилов отмечает, что силы украинской армии "стремительно тают": за две недели в Донбассе российские войска уничтожили две бригады противника численностью в несколько тысяч человек. Обозреватель РИА Новости подчёркивает, что "сафари на русских" повлечёт за собой плачевные последствия для всех участников.

"Родина от вас отречётся, денег не получите ни вы, ни ваши семьи, в лучшем случае будете восстанавливать разрушенный при вашем участии Донбасс, мечтая о том, чтобы вернуться к "скучной жизни", и кляня тот день, когда поверили русофобской пропаганде", — заявил аналитик.

Корнилов полагает, что авантюра западных стран может привести к легализации боевиков, в результате чего "скучная жизнь" закончится у всей планеты.