Военкор Лойд: ВСУ потеряли две бригады в районе посёлка Пески за две недели

Военный корреспондент Энтони Лойд побывал в расположении украинских военных в населённом пункте Пески Донецкой области. Солдаты ВСУ признались в беседе с журналистом, что за две последние недели две украинские бригады были уничтожены в результате артиллерийский ударов.

Лойд описал все подробности нахождения в окопах под постоянным обстрелом со стороны ВС РФ. Он отметил, что атака около посёлка Пески продолжалась на протяжении пяти часов. Сначала бомбардировки совершал военный самолёт, затем в ход пошли танки и миномёты.

Военкор подчёркивает, что в рядах украинской армии обстановка довольно плачевная. Солдаты ВСУ несут существенные потери ещё до вступления в боевые действия.