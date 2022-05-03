WarGonzo: диверсанты атаковали биолабораторию НАТО в Мариуполе

Биолабораторию НАТО в Мариуполе атаковала диверсионно-разведывательная группа. Инцидент произошёл три дня назад, сообщил военный корреспондент, автор проекта WarGonzo Семён Пегов. Об этом ему рассказали бойцы ДНР, находившиеся недалеко в тот момент.

Журналист заметил, что объект давно уже находится в глубоком тылу. Однако к нему под прикрытием снайперов, использовавших иностранные винтовки калибра 308, вплотную подошли диверсанты. Группа попыталась проникнуть на охраняемую территорию.

Как пояснил Пегов, речь идет о той самой лаборатории, о которой он снимал репортаж. В процессе съёмок появилась информация о ДРГ, которая требовала последующей проверки.

Ранее военкор рассказал, что биолабораторию в Мариуполе попытались уничтожить в день начала спецоперации России на Украине.