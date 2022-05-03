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Автор Евгения Васильева

WarGonzo: биолабораторию НАТО в Мариуполе сожгли в день начала спецоперации

Силовые структуры

Российские журналисты сообщили, что лабораторию военно-политического блока НАТО в Мариуполе пытались уничтожить в день начала спецоперации РФ по принуждению к миру в Донбассе и на Украине.

WarGonzo: биолабораторию НАТО в Мариуполе сожгли в день начала спецоперации

Как написали в Telegram-канале WarGonzo, соответствующую информацию сообщили источники в спецслужбах ДНР, которые расследуют работу Донецкого областного лабораторного центра. Известно, что его контролировало руководство Минздрава Украины.

По словам источников, 24 февраля ВСУ вывезли из биолаборатории материалы и подожгли здание. Собеседники проекта отметили, что Киев рассматривал центр в качестве военного объекта, на котором хранили сведения повышенной секретности.

Ранее директор Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Василий Кашин заявил, что китайским властям выгодно расследование деятельности американских биолабораторий на Украине. По мнению специалиста, КНР сможет обвинить США в создании и распространении коронавирусной инфекции.

Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Александр Артамонов
Темы сша всу китай василий кашин
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