WarGonzo: биолабораторию НАТО в Мариуполе сожгли в день начала спецоперации

Российские журналисты сообщили, что лабораторию военно-политического блока НАТО в Мариуполе пытались уничтожить в день начала спецоперации РФ по принуждению к миру в Донбассе и на Украине.

Как написали в Telegram-канале WarGonzo, соответствующую информацию сообщили источники в спецслужбах ДНР, которые расследуют работу Донецкого областного лабораторного центра. Известно, что его контролировало руководство Минздрава Украины.

По словам источников, 24 февраля ВСУ вывезли из биолаборатории материалы и подожгли здание. Собеседники проекта отметили, что Киев рассматривал центр в качестве военного объекта, на котором хранили сведения повышенной секретности.

Ранее директор Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Василий Кашин заявил, что китайским властям выгодно расследование деятельности американских биолабораторий на Украине. По мнению специалиста, КНР сможет обвинить США в создании и распространении коронавирусной инфекции.