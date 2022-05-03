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Автор Юлиана Смирнова

RusVesna: Спецназ ВС РФ уничтожил украинский Т-64 с экипажем

Силовые структуры

Военные корреспонденты ИА "RusVesna" сообщили, что спецназ ВС РФ уничтожил украинский Т-64 вместе с экипажем.

Группировка "О" продолжает крушить врага. Спецназовцы провели успешный бой на Лиманском направлении, и корреспонденты опубликовали свежие фото из зоны спецоперации. На теле одного из погибших нанесены татуировки. Судя по рисунку, корреспонденты сделали предположение, что некоторые боевики были нацистами.

Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Александр Артамонов
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