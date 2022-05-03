Якобы причастный к событиям в Буче белорус ответил прокуратуре Украины

Гражданин Белоруссии Сергей Колоцей прокомментировал обвинения в свой адрес со стороны прокуратуры и СМИ Украины, которые полагают, что он причастен к событиям в Буче.

Он отметил, что 2 мая на YouTube-канале украинского журналиста появилась информация о его причастности к произошедшему. При этом житель Белоруссии утверждает, что уже два года не выезжал из страны.

Помимо этого, Сергей Колоцей заверил, что не имеет никакого отношения к вооружённым силам. По его словам, он даже не служил в армии.

Ранее британская Guardian опубликовала результаты экспертизы тел, найденных на улицах в украинских городах Буча и Ирпень.

Напомним, что ранее Киев опубликовал видеозапись, которая сделана якобы после ухода российских военных в городе Буча Киевской области. На ней видны многочисленные погибшие мирные жители, лежащие на дороге.