EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Владимир Васютченко

ВС РФ уничтожили ракетами шесть складов с вооружениями и боеприпасами ВСУ

Силовые структуры

Шесть складов с вооружениями и боеприпасами ВСУ уничтожены в результате ракетных ударов ВС РФ.

ВС РФ уничтожили ракетами шесть складов с вооружениями и боеприпасами ВСУ

По информации Минобороны РФ, накануне, 3 мая, удары ракетами воздушного базирования нанесены по шести украинским складам с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением, восьми радиолокационным станциям в окрестностях Волчеяровки, Камышевахи, Краматорска, Красного Лимана, Николаевки и Лисичанска. Также уничтожены ракетный комплекс "Точка-У", ЗРК "ОСА-АКМ" и три установки РСЗО "Град".

Сообщается, что российская авиация нанесла удары по 39 украинским военным объектам, в том числе по двум пунктам управления и 36 местам скопления бойцов и техники ВСУ.

Российские артиллеристы уничтожили 11 пунктов управления, 54 артиллерийских позиций, два склада ГСМ, а также 342 опорных пункта и районов скопления украинских военных и их техники.

Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Александр Артамонов
Sberbank
Новости
Курс доллара в начале торгов на Мосбирже опустился ниже 69 рублей
Newsweek: НАТО нарушило все "красные линии", обозначенные президентом РФ Путиным
Украинцы называют детей Джавелинами в честь американского оружия
Галкин и Пугачёва планируют купить особняк в Израиле
Военкоры нашли в Мариуполе дневник неизвестного "азовца"*
Глава Казахстана Токаев подписал указ о создании трёх новых областей в стране
В Макеевке в результате артобстрела ВСУ загорелась нефтебаза
Экономист Скрябин: "Газпром" полностью уйдёт из ЕС в Азию через пять-семь лет
Группировка "О" наступает на Лиман: боевики ездили на автобусе "Дети. Эвакуация"
ЕС намерен отключить от SWIFT Россельхозбанк и ввести новые санкции против Сбера
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Главком ВС Польши приказал армии готовиться к вторжению на Украину

Польша приготовилась ввести армию на территорию Западной Украины. Информацию подтвердил опубликованный приказ главкома Вооружённых сил страны.

Главком ВС Польши приказал армии готовиться к вторжению на Украину
ВС России точными ракетными ударами вывели из строя железную дорогу во Львове
Мир. Новости мира
ВС России точными ракетными ударами вывели из строя железную дорогу во Львове
Силовые структуры
Захваченный на "Азовстали" канадский генерал оказался "важной шишкой"
Силовые структуры
WarGonzo: диверсанты атаковали биолабораторию НАТО в Мариуполе
Игорь Буккер Английские крестьяне угощали феодалов мясом Игорь Буккер Любовь Степушова Обнаружена ещё одна цель СВО - контроль над украинской ГТС Любовь Степушова Анжела Якубовская Лариса Лужина: "Хочу пожелать нам мирного неба над головой!" Анжела Якубовская
Силовые структуры
Военные России захватили украинский танк Т-64 с редкими пулями внутри
Мир. Новости мира
Экс-депутат Рады Кива: стартовал первый этап аннексии Польшей Западной Украины
Дверь машины захлопнулась, а ключи внутри: что делать?
Авто
Дверь машины захлопнулась, а ключи внутри: что делать?
Последние материалы
Кива: украинская история близится к развязке
Экс-премьер ДНР Бородай: ВСУ идут по пути наименьшего сопротивления
Bild: из-за санкций против РФ под угрозой оказалось немецкое пиво
От слов к делу: российские ракеты полетели на ж/д объекты Украины
Самойлов назвал истинные цели СВО на Украине: "Мы пришли забрать своё"
Собчак: отношения Тимати со всеми его возлюбленными всегда начинаются одинаково
Киев решил восполнять критически тающие ряды ВСУ тербатовцами
Спикер Госдумы Володин: российская спецоперация на Украине — битва добра со злом
ВС РФ уничтожили ракетами шесть складов с вооружениями и боеприпасами ВСУ
В штабе военных ВСУ нашли признаки занятия чёрной магией
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников