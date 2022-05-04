ВС РФ уничтожили ракетами шесть складов с вооружениями и боеприпасами ВСУ

Шесть складов с вооружениями и боеприпасами ВСУ уничтожены в результате ракетных ударов ВС РФ.

По информации Минобороны РФ, накануне, 3 мая, удары ракетами воздушного базирования нанесены по шести украинским складам с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением, восьми радиолокационным станциям в окрестностях Волчеяровки, Камышевахи, Краматорска, Красного Лимана, Николаевки и Лисичанска. Также уничтожены ракетный комплекс "Точка-У", ЗРК "ОСА-АКМ" и три установки РСЗО "Град".

Сообщается, что российская авиация нанесла удары по 39 украинским военным объектам, в том числе по двум пунктам управления и 36 местам скопления бойцов и техники ВСУ.

Российские артиллеристы уничтожили 11 пунктов управления, 54 артиллерийских позиций, два склада ГСМ, а также 342 опорных пункта и районов скопления украинских военных и их техники.