Экс-депутат Рады Колесниченко о важности победы для РФ: будут новые союзники

Бывший депутат Верховной Рады Вадим Колесниченко рассказал, что в случае успешного завершения спецоперации России на Украине позиции РФ в мире укрепятся, и у неё появятся новые союзники в мире.

"Всегда уважают сильного. Поэтому положительный исход специальной военной операции и реализация задуманного, конечно же, добавит наших сторонников", — сказал Колесниченко в интервью изданию "Украина.ру".

По словам бывшего депутата, настоящие союзники РФ — это флот и армия, а все остальные являются для неё просто попутчиками.

Ранее историк Александр Сидоров высказал мнение, что сотрудничество России и Европы очень выгодно для обеих сторон, хотя на данный момент оно невозможно по политическим мотивам. Европа, по его мнению, сама ничего не решает, а все решения за неё принимают США, в то время как ЕС остаётся только соглашаться с ними.