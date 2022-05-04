Обкатанные в Сирии ракеты "Оникс" стали кошмаром для Украины

Логистический центр украинских войск, где боевики хранили поступившее западное оружие и турецкие "Байрактары", был уничтожен ракетами "Оникс".

А как заявляет военный аналитик Дмитрий Болтенков, эти ракеты были "обкатаны" в Сирии.

Эксперт отмечает, что подвижный береговой ракетный комплекс (ПБРК) "Бастион" показал, что он универсален. Главное предназначение ПБРК — наносить удар сверхзвуковыми ракетами "Оникс" по боевым судам и целым эскадрам врага, не давая противнику приблизиться к берегу.

Однако "Оникс" прекрасно подходит и для высокоточных ударов по наземным целям. Но в спецоперации "Бастионы" отнюдь не дебютировали — в 2016 году их опробовали в Сирии, где ракетами обстреливали экстремистов, говорит обозреватель.

Болтенков напомнил, что береговые ракетные комплексы находятся и в Республике Крым.