Логистический центр украинских войск, где боевики хранили поступившее западное оружие и турецкие "Байрактары", был уничтожен ракетами "Оникс".
А как заявляет военный аналитик Дмитрий Болтенков, эти ракеты были "обкатаны" в Сирии.
Эксперт отмечает, что подвижный береговой ракетный комплекс (ПБРК) "Бастион" показал, что он универсален. Главное предназначение ПБРК — наносить удар сверхзвуковыми ракетами "Оникс" по боевым судам и целым эскадрам врага, не давая противнику приблизиться к берегу.
Однако "Оникс" прекрасно подходит и для высокоточных ударов по наземным целям. Но в спецоперации "Бастионы" отнюдь не дебютировали — в 2016 году их опробовали в Сирии, где ракетами обстреливали экстремистов, говорит обозреватель.
Болтенков напомнил, что береговые ракетные комплексы находятся и в Республике Крым.
"Полуостров стал надежным "непотопляемым авианосцем" РФ на Черном море. Здесь… размещены флот, авиация и ракеты, позволяющие надежно контролировать всю морскую акваторию Черноморья и побережье Украины. Последние события лишний раз напоминают о стратегической важности полуострова для нашей страны", — подытожил эксперт.
Польша приготовилась ввести армию на территорию Западной Украины. Информацию подтвердил опубликованный приказ главкома Вооружённых сил страны.