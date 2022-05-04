ВС России ракетными ударами уничтожили двухъярусный мост в Днепропетровске

Армия РФ продолжает уничтожение транспортной инфраструктуры Украины, чтобы затруднить поставки вооружения и топлива с Запада.

Появилась информация, что Российские вооружённые силы нанесли удар по мосту в Днепре (Днепропетровск).

Позже пришло подтверждение и уточнение, что удар был нанесён по Амурскому (Старому) мосту. Ракета, по предварительной информации, влетела в опору.

Мост — двухъярусный. Снизу — железнодорожный, верху — автомобильный.

По этому поводу в социальных сетях уже возмущался мэр Днепропетровска Борис Филатов. Он удивлён жестокости ВС РФ и сообщает, что сидит в укрытии.

Кстати, возмущается "жестокости" тот самый Филатов, кто в 2014 году произнёс фразу, которая будет его преследовать до самого суда.