Ким накаркал: в Николаеве — удар крылатыми ракетами

Над Николаевом поднимаются клубы дыма — в городе прозвучал сильный взрыв.

Сперва очевидцы сообщали о работе комплексов противовоздушной обороны, но вскоре люди стали говорить о крылатой ракете.

Интересен факт, что буквально за два часа до ракетного удара глава Николаевской области Виталий Ким сообщал, что русские ракеты пролетают мимо.

По его словам, на протяжении суток на херсонско-николаевском направлении российские вооружённые силы продолжали инженерные усовершенствования позиций и активных наступательных действий не вели.

"Воздушная тревога у нас 3-4 раз в сутки, много ракет пролетают мимо или угрожают другим областям. Через нас пролетают ракеты, которые запускаются с Каспийского моря, они направлены на центральную часть Украины", — заявил Ким.

И вот, как видим, выпросил…