Минобороны РФ сообщило, что в среду, 4 мая, уничтожены 6 тяговых электроподстанций у ж/д станций Львов, Волонец, Подборцы, Тимково и Пятихатки.
Именно через них в Донбассе армия Украины пополнялась вооружением и боеприпасами. А если учесть, что из 20 тысяч километров железных дорог Украины — ровно половина (9,9 тыс. км) электрифицированы, у них встаёт вопрос — как передвигаться?
Электрификация ж/д — вещь дорогая. У электровозов почти неограниченный запас хода, они быстрее, чем тепловозы, ведут более тяжёлые поезда и проще в техобслуживании. И удары по подстанциям существенно подорвут возможности "Укрзализниці".
А в парке локомотивов тепловозы составляют около 31%. Заменить электровозы они не могут — просто не предназначены для этого.
Для обслуживания тепловозов нужна специальная ж/д инфраструктура, а её на электрифицированных дорогах нет. Кроме этого, от тяговых подстанций "питается" стационарная ж/д техника — стрелки, семафоры, освещение.
В итоге сокращение работы электровозов ставит под вопрос массовые перевозки. А помимо военных грузов, по ж/д перемещаются пассажирские составы, грузовые составы. К этому всему железная дорога нужна для доставки угля на теплостанции.
Получается, если Армия России "займётся" тепловозами, то вся железнодорожная система на Украине будет парализована.
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