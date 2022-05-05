На Украине уничтожены железнодорожные электроподстанции, на очереди тепловозы

Минобороны РФ сообщило, что в среду, 4 мая, уничтожены 6 тяговых электроподстанций у ж/д станций Львов, Волонец, Подборцы, Тимково и Пятихатки.

Именно через них в Донбассе армия Украины пополнялась вооружением и боеприпасами. А если учесть, что из 20 тысяч километров железных дорог Украины — ровно половина (9,9 тыс. км) электрифицированы, у них встаёт вопрос — как передвигаться?

Электрификация ж/д — вещь дорогая. У электровозов почти неограниченный запас хода, они быстрее, чем тепловозы, ведут более тяжёлые поезда и проще в техобслуживании. И удары по подстанциям существенно подорвут возможности "Укрзализниці".

А в парке локомотивов тепловозы составляют около 31%. Заменить электровозы они не могут — просто не предназначены для этого.

Для обслуживания тепловозов нужна специальная ж/д инфраструктура, а её на электрифицированных дорогах нет. Кроме этого, от тяговых подстанций "питается" стационарная ж/д техника — стрелки, семафоры, освещение.

В итоге сокращение работы электровозов ставит под вопрос массовые перевозки. А помимо военных грузов, по ж/д перемещаются пассажирские составы, грузовые составы. К этому всему железная дорога нужна для доставки угля на теплостанции.

Получается, если Армия России "займётся" тепловозами, то вся железнодорожная система на Украине будет парализована.