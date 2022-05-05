НМ ДНР: под контроль взято Троицкое, откуда ВСУ "палили" по Горловке

Населённый пункт Троицкое, в котором ранее базировались подразделения ВСУ и вели огонь по Горловке, полностью взято под контроль, сообщили в Народной милиции Донецкой Народной Республики.

Согласно информации, огневые точки ВСУ остаются в Новосёловке и Нью-Йорке, откуда украинские националисты ведут обстрел по Троицкому.

"Первый отдельный механизированный батальон территориальной обороны ДНР при поддержке спецназа зачистил посёлок Троицкое от неонацистов и киевских боевиков", — сообщили в Народной милиции ДНР.

Как подчеркнули в военном ведомстве, обстрел по Троицкому ВСУ ведут из артиллерийского оружия.