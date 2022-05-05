Кадыров: село Светличное в ЛНР полностью взято под контроль ВС РФ

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что населённый пункт Светличное в ЛНР полностью взято под контроль российскими военными. По словам Кадырова, сейчас завершается зачистка оставшихся на территории бандформирований.

Как подчеркнул глава Чечни, российские спецподразделения уже заняли первые кварталы ещё одного населённого пункта — посёлка Нижнее.

"Это отличные результаты работы, которую наши бойцы проделали очень грамотно. Следующим этапом на освобождённых территориях будут проведены гуманитарные мероприятия", — сообщил Кадыров.

По словам главы Чечни, теперь работа будет направлена на восстановление нормальной жизни в посёлках и обеспечение мирных людей всем необходимым.