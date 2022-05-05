Песков: Приказ Путина не штурмовать "Азовсталь" в Мариуполе остается в силе

Приказ главы РФ Владимира Путина о блокировке "Азовстали" в Мариуполе никто не отменял, и он по-прежнему действует.

Это сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и призывает тщательно проверять информацию, которая поступает из Украины, в том числе, которая связана со штурмом металлургического комбината.

"Украинская сторона, тем более те, кто укрывается на территории завода, хорошо известны тем, что они производят огромное количество лжи и фейков… Поэтому информацию, которая от них исходит, нужно самым тщательным образом фильтровать", — в частности, заявил глава пресс-службы президента России.

Свои слова он адресовал журналистам, прокомментировав заявления Киева о том, что ВС РФ прорвались на завод, где якобы идут тяжёлые бои.

"Вы были свидетелями, публично президент и главнокомандующий дал приказ воздержаться от штурма, каких-либо иных приказов им не озвучивалось", — ответил Песков на вопрос, "изменился ли приказ президента о блокировке завода и отмене штурма".

Пресс-секретарь Путина подтверждает, что блокировка меткомбината продолжается и отметил, что сегодня работают гумкоридоры.

А предложения боевиков обменять мирных граждан на еду напоминают требования террористов, отметил Дмитрий Песков. Так он прокомментировал предложение нацистов "обменять гражданских лиц на продукты и медикаменты".