Офис Зеленского грозит сыну Шария: "Вырастим настоящего патриота"

Экс-нардеп Рады Илья Кива в четверг, 5 мая, заявил об угрожающей риторике в адрес сына украинского блогера Анатолия Шария.

Угрозы поступают от людей, которые связаны с заместителем главы ОП Украины Кириллом Тимошенко.

"Толя, за сына не волнуйся! Вернем в Украину и вырастим из него настоящего патриота", — пишут Шарию бывшие соотечественники.

Получается, что замглавы офиса Зеленского — Кирилл Тимошенко переключился на детей и для них нет ничего святого, возмущается Кива.

"Кирюша, когда тебя не станет, подумай кто твоих детей воспитывать будет… А тебя не станет", — отвечает он Офису президента Украины.

В четверг, 4 мая в СБУ сообщили, что блогер Анатолий Шарий задержан. Ему вмелась государственная измена. Украинские СМИ, ссылаясь на СБУ заявили, что блогера ждет экстрадиция на Украину.

Позже пришла информация, что он выпущен под подписку о невыезде.