Молдавия отказалась поставлять вооружения Киеву

Представитель молдавской партии "Действие и солидарность" Адриана Влас заявила, что председатель парламента страны Игорь Гросу во время переговоров на Украине не согласился обеспечить Киеву силовую поддержку.

"Председатель парламента сообщил, что, согласно статусу нейтралитета Молдавии, страна не может размещать военную технику на территории других государств", — подчеркнула Влас в ходе пресс-конференции с журналистами.

Сообщалось, что спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук попросил Гросу предоставить Киеву истребители МиГ-29. По информации председателя парламента Молдавии, власти республики планируют направить на Украину сапёров.

Экс-президент Молдавии Игорь Додон в свою очередь раскритиковал заявление Гросу. Как отметил бывший лидер страны, Кишинёву нельзя принимать участие в конфликте на Украине.