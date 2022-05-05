МО Белоруссии: войска НАТО находятся у границ России, возможна их активизация

Заместитель руководителя Генштаба ВС Белоруссии Руслан Косыгин предупредил о силовом присутствии военно-политического блока НАТО около границ республики. Также армия альянса разместилась рядом с территорией России, подчеркнул представитель Минобороны.

"В непосредственной близости у границ РФ и нашего государства уже сегодня находятся войска, силы (блока НАТО. — Прим. ред.), на основе которых в кратчайшие сроки могут быть созданы ударные группировки для их применения, в том числе и на белорусском направлении", — сказал Косыгин, слова которого приводит пресс-служба белорусского ведомства.

Вместе с этим в Минобороны Белоруссии заявили, что Вашингтон и его партнёры запустили меры против Москвы и Минска. По данным военного, учения НАТО "Защитник Европы" организовали в качестве подготовки к вооружённому столкновению на восточном направлении.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что только Минск поддерживает Россию в спецоперации по принуждению к миру на Украине. Однако, по мнению президента, Москва не может проиграть в конфликте.