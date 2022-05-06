Daily Express: секретное оружие России может полностью уничтожить Британию

Новейшее российское оружие может сделать из Великобритании "радиоактивную пустошь" одним ударом. К такому выводу пришёл британский военный аналитик Джейкоб Пол.

Российские конструкторы разработали беспилотный подводный аппарат"Посейдон", аналогов которому нет у западных стран. Мало того, Европа и США полностью беззащитны перед этим оружием, пишет Джейкоб Пол в издании Daily Express.

"Беспилотник "Посейдон" способен вызвать гигантскую 500-метровую приливную радиоактивную волну, которая может обрушиться на Британию", — поделился опасениями эксперт.

Аналитик отметил: пока России удаётся скрывать точные технические характеристики подводного беспилотника, но нет никаких сомнений, что его можно относить мощной ядерной боеголовкой.

Выдающимся новое оружие делает сверхсекретная двигательная ядерная установка. Благодаря этому беспилотник может преодолевать практически неограниченное расстояние на скорости выше 125 миль в час (более 200 км/ч), что делает его абсолютно неуязвимым для всех современных торпед.

"Посейдон" представляет огромную угрозу для военных кораблей, авианосцев, береговых укреплений и инфраструктуры, резюмирует специалист.