Ренкас: Варшава не готова передать Киеву свои истребители МиГ-29

По мнению политического эксперта Конрада Ренкаса, появление польских истребителей в воздушном пространстве Украины будет расцениваться как прямое вступление Варшавы в конфликт.

«Всему своё время, и польские МиГи явно имеют определённые задачи. Например, прикрытие польской операции в Восточной Малопольше и на Волыни», — сказал политолог в интервью "Украина.ру".

Ренкас отметил, что военные самолёты, следуя правилам Североатлантического альянса, попадают в район боевых действий со своими лётчиками. Поэтому на данный момент Варшава проигнорировала просьбу Киева о передачи МиГ-29.