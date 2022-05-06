По мнению политического эксперта Конрада Ренкаса, появление польских истребителей в воздушном пространстве Украины будет расцениваться как прямое вступление Варшавы в конфликт.
«Всему своё время, и польские МиГи явно имеют определённые задачи. Например, прикрытие польской операции в Восточной Малопольше и на Волыни», — сказал политолог в интервью "Украина.ру".
Ренкас отметил, что военные самолёты, следуя правилам Североатлантического альянса, попадают в район боевых действий со своими лётчиками. Поэтому на данный момент Варшава проигнорировала просьбу Киева о передачи МиГ-29.
Осада союзными войсками территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе продолжается.