Reuters: разведка Британии заявила о наземном наступлении ВС РФ на "Азовсталь"

В Мариуполе продолжается наступление российских военных на промзону завода "Азовсталь", заявили в военной разведке Великобритании.

"Российские войска в украинском Мариуполе второй день продолжают наземное наступление на сталелитейный завод "Азовсталь"", — приводит сообщение британской спецслужбы Reuters.

Накануне, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские военные штурмуют и обстреливают мариупольскую промзону, где блокированы боевики националистических подразделений.

Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул в минувший четверг, что приказ главы государства Владимира Путина об отказе от штурма "Азовстали" продолжает действовать.

"Президент и главнокомандующий дал приказ воздержаться от штурма, каких-либо иных приказов им не озвучивалось", — сказал журналистам представитель Кремля.

По его словам, в настоящее время российские военные продолжают блокировать мариупольскую промзону. При этом там работают гуманитарные коридоры.